網球／大坂直美輕取瑞士對手 闖進女單第3輪

地主選手大坂直美今天以6比3、6比2輕取瑞士選手格魯比奇（ViktorijaGolubic），闖進東京奧運網球項目女子單打第3輪，奮力朝著摘金之路邁進。

這是大坂直美2天來第2場比賽，昨天她才拍落中國好手鄭賽賽晉級第2輪。

大坂此役率先破發取得5比3領先後，下1局卻差點遭到格魯比奇反破，好在她以1記強勁的高壓扣殺救下破發點，保住發球局後，拿下首盤。

第2盤一開始大坂連破世界排名50的格魯比奇2個發球局，連同上一盤連拿7局，之後大坂穩穩掌控比賽，輕鬆以6比2結束此盤，全場只花了65分鐘就解決對手。

大坂直美第3輪的對手，將是2019年法國公開賽亞軍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）與布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）之間的勝方。

世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）首輪就爆冷出局後，世界排名第2的大坂是大會現存選手中排名最高的。

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