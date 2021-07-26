游泳／德萊賽爾領軍 美國泳隊400米接力輕鬆奪金
由德萊賽爾率領的美國男子游泳隊今天在東京奧運以史上第3快的成績，拿下男子4X100公尺自由式接力金牌。
由德萊賽爾（Caeleb Dressel）打頭陣，貝克（Bowen Becker）、裴洛尼（Blake Pieroni）陸續接棒，艾普爾（Zach Apple）壓軸的美國隊，最終以3分08秒97奪金，義大利以3分10秒11拿下銀牌，銅牌則由游出3分10秒22的澳洲獲得。
有機會在東京奧運奪下7面金牌的德萊賽爾說：「這感覺很棒，我們知道自己身負重任。剛剛的感覺很好，我不得不說，我們掌控得很好。」
「我們絕不會懷疑自己，這就是美國隊的作風。過去曾有人擊敗我們，但我們永遠不會（甘於）接受這樣的事。」
德萊賽爾以47秒26讓美國隊游出強勢開局，比賽自始至終未曾落後。
相較美國早早確定能拿下第1，義大利和法國則是一路爭奪第2名的位置，而澳洲靠最後一棒的查默斯（Kyle Chalmers）突圍，最終獲得第3。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言