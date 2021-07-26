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游泳／德萊賽爾領軍 美國泳隊400米接力輕鬆奪金

中央社 / 東京26日綜合外電報導
美國男子游泳隊拿下男子4X100公尺自由式接力金牌。 路透
美國男子游泳隊拿下男子4X100公尺自由式接力金牌。 路透

由德萊賽爾率領的美國男子游泳隊今天在東京奧運以史上第3快的成績，拿下男子4X100公尺自由式接力金牌。

由德萊賽爾（Caeleb Dressel）打頭陣，貝克（Bowen Becker）、裴洛尼（Blake Pieroni）陸續接棒，艾普爾（Zach Apple）壓軸的美國隊，最終以3分08秒97奪金，義大利以3分10秒11拿下銀牌，銅牌則由游出3分10秒22的澳洲獲得。

有機會在東京奧運奪下7面金牌的德萊賽爾說：「這感覺很棒，我們知道自己身負重任。剛剛的感覺很好，我不得不說，我們掌控得很好。」

「我們絕不會懷疑自己，這就是美國隊的作風。過去曾有人擊敗我們，但我們永遠不會（甘於）接受這樣的事。」

德萊賽爾以47秒26讓美國隊游出強勢開局，比賽自始至終未曾落後。

相較美國早早確定能拿下第1，義大利和法國則是一路爭奪第2名的位置，而澳洲靠最後一棒的查默斯（Kyle Chalmers）突圍，最終獲得第3。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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