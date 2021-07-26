游泳／100公尺蛙泳奪金 英國蛙王比提衛冕成功

英國「蛙王」比提今天以史上第5快的成績，在東京奧運奪得男子100公尺蛙式金牌，成為首名在奧運衛冕成功的英國泳將。

26歲的比提（Adam Peaty）以57秒37的成績率先游抵終點，在他之後抵達的是荷蘭的卡明加（ArnoKamminga），成績58秒整；比提和卡明加是100公尺蛙泳歷來唯二游進58秒以內的好手。義大利的馬汀奈吉（Nicolo Martinenghi）則以58秒33獲得銅牌。

英國「蛙王」比提今天以史上第5快的成績，在東京奧運奪得男子100公尺蛙式金牌。 路透社

比提賽後爬出泳池對著場館鞠躬致意，看起來雖然疲憊，但卻欣喜若狂。

儘管東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Center）沒有觀眾為他加油打氣，比提整個比賽中都未曾受到威脅，勢不可擋的他游完一半轉身時，只花了26秒73。

比提2015年在英國錦標賽首次打破100公尺蛙泳世界紀錄，2019年成為首位游進57秒大關的泳士。

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