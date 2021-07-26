划船／荷蘭隊頻傳確診 同意全隊隔離措施
荷蘭奧運代表團今天告訴路透社，在1名選手、1名教練和1名工作人員相繼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，荷蘭划船代表隊同意與他隊隔離，不接近其他代表隊。
21歲單人雙槳選手弗羅林（Finn Florijn）23日確診後，荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）昨天表示，荷蘭划船隊教練維爾東克舒特（Josy Verdonkschot）也確診染疫，進入10天隔離期。
上週另有1名划船代表隊工作人員確診。
荷蘭媒體昨天報導，世界划船協會（World Rowing）與奧運主辦單位接獲部分代表隊陳情，要求荷蘭划船隊盡可能與其他隊伍隔離。
荷蘭划船隊高績效指導埃維茨（Hessel Evertse）告訴路透社，代表隊同意接受隔離措施，「為取得（其他）國家以及（特別是）志工的信任和信心，我們很樂意配合」。
他說，今天上午未再傳出其他人確診。
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