划船／荷蘭隊頻傳確診 同意全隊隔離措施

美國男籃昨（25日）在東奧賽場上與法國進行首戰，前兩節打完美國雖取得領先，不過第三節進攻當機，被法國隊一口氣超前比數。最終美國隊就以76比83不敵法國，苦吞本屆奧運首敗。本場比賽佛尼爾（Evan Fo

2021-07-26 10:40