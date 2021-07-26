划船／尼伯特颱風可能27日登陸日本 東奧賽事順延
今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）持續朝日本本州島方向行進，預估27日可能接近東北到關東地區並登陸，東京奧運預定在27日與28日進行的划船賽事將全部順延。
日本朝日新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）與東京奧運暨帕運組織委員會上午召開記者會表示，今天划船賽事因應颱風調整賽程，其他比賽照常進行。
原訂今天舉行的東奧划船賽事，已全數提前到25日舉行；國際划船聯盟（World Rowing Federation）決定，預定明天舉行的東奧划船賽事將順延，28日的賽程也順延到29日。
颱風尼伯特在日本時間上午9時許，中心氣壓992百帕、最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺，從日本東方海面向北北西方向前進，未來路線將轉為偏西。
尼伯特在27日上午將行進到千葉縣銚子市東方約110公里處，中心氣壓990百帕、最大風速每秒20公尺，東北與關東甲信地區海浪可能會高達6公尺，並恐會降下每小時雨量超過50毫米的大雨。
另外，預估尼伯特在28日將轉為熱帶低氣壓。
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