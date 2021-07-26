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籃球／唐西奇帶隊展現爭金實力 且為史柯拉和阿根廷哭泣

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
天才球星唐西奇(右)在奧運場上一如他在獨行俠時一樣輕鬆自在，今天繳出48分11籃板5助攻3阻攻的怪物級成績，帶領斯洛維尼亞輕鬆打敗阿根廷。 美聯社
天才球星唐西奇(右)在奧運場上一如他在獨行俠時一樣輕鬆自在，今天繳出48分11籃板5助攻3阻攻的怪物級成績，帶領斯洛維尼亞輕鬆打敗阿根廷。 美聯社

2021東京奧運男籃阿根廷分組預賽首戰100：118不敵斯洛維尼亞，斯洛維尼亞第三節最多領先30分。上半場斯洛維尼亞就以62：42痛擊阿根廷，比賽早早底定。

41歲阿根廷「戰神」史柯拉14投9中攻下23分、4籃板，他仍是阿根廷陣中最好球員。斯洛維尼亞超級後衛唐西奇主宰全場，上半場攻下31分，全場48分、11籃板，整場比賽隨便他玩。

阿根廷前鋒史柯拉(中)是球隊5屆奧運元老，他的火箭前隊友兼大鯊魚前老闆姚明體重都快膨脹一倍了，史柯拉還能在奧運場上得到了全隊最高的23分，真是不簡單！ 美聯社
阿根廷前鋒史柯拉(中)是球隊5屆奧運元老，他的火箭前隊友兼大鯊魚前老闆姚明體重都快膨脹一倍了，史柯拉還能在奧運場上得到了全隊最高的23分，真是不簡單！ 美聯社

斯洛維尼亞是2017年歐錦賽冠軍，也是過去三年歐洲籃球和世界籃球新興強權，NBA達拉斯獨行俠明星後衛唐西奇就是在2017年歐錦賽成名，

2004年雅典奧運阿根廷擊敗NBA美國男籃最經典，當年阿根廷兩大球星吉諾布里、史柯拉搭檔，兩人聯手展開長達10幾年阿根廷籃球霸權。

17年後阿根廷已經青黃不接，被歐美「新世代」取代。國際籃球新世代最出色球隊就是東京奧運分組預賽狠狠痛宰阿根廷的斯洛維尼亞。史柯拉仍是國際籃球第一戰神，但41歲史柯拉仍是阿根廷最好球員，顯示阿根廷人才出現嚴重斷層。

史柯拉(右)不再是那個披頭散髮的猛漢了，他兩鬢已白，眼神卻極度銳利，乍看之下還以為喬治克隆尼跑來瞞天過海了。 美聯社
史柯拉(右)不再是那個披頭散髮的猛漢了，他兩鬢已白，眼神卻極度銳利，乍看之下還以為喬治克隆尼跑來瞞天過海了。 美聯社

22歲唐西奇2018年第一輪第三位順位被獨行俠選中，NBA三年經歷讓他成長為世界級超級球星，阿根廷後場對位幾乎被201公分唐西奇一路輾壓，從一開賽唐西奇就是阿根廷防守端無解的點，上半場斯洛維尼亞攻下62分，唐西奇個人包辦一半31分。

斯洛維尼亞整體實力、對位、球星帶動能力和團隊合作，全面輾壓阿根廷，籃板球59：32，阿根廷內線、籃板、節奏全輸，一路挨打。

唐西奇(右)在上半場就投進4個三分球，總共砍進31分，並抓下8個籃板，幫助球隊取得20分領先，大勢已定，他也跟著提早慶祝！ 美聯社
唐西奇(右)在上半場就投進4個三分球，總共砍進31分，並抓下8個籃板，幫助球隊取得20分領先，大勢已定，他也跟著提早慶祝！ 美聯社

阿根廷主要還是靠兩名老將後衛坎帕佐和史柯拉支撐，坎帕佐21分、6籃板。

2021年東京奧運男籃金牌熱門，在美國男籃首戰輸法國，氣勢銳減，斯洛維尼亞、法國、澳洲、西班牙四隊成為最熱門球隊。但美國男籃奪金實力依舊不容忽視，由NBA球員組成美國男籃還在找國際籃球比賽節奏，適應攻防尺度和空間，以戰養戰，培養團隊默契。

本屆奧運籃球比賽球設計成這種奇怪的樣子，不知道是否會影響球員的投籃手感？ 美聯社
本屆奧運籃球比賽球設計成這種奇怪的樣子，不知道是否會影響球員的投籃手感？ 美聯社

曾經不可一世國際籃球霸權之一阿根廷，東京奧運已經不再是一方雄獅，斯洛維尼亞出色團隊和實力逐漸成為國際籃球新寵，唐西奇很有機會帶領斯洛維尼亞打進奧運男籃決賽。

東奧籃球 2020東京奧運 東奧專欄 阿根廷 唐西奇

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