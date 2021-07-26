游泳／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金
加拿大華裔泳將麥克尼爾（Maggie MacNeil）今天在東京奧運女子100公尺蝶式項目一舉奪金，並創下史上第3快成績，擊敗上屆金牌得主及世界紀錄保持人瑞典泳將斯約斯特洛姆。
法新社和路透社報導，麥克尼爾在最後50公尺發揮驚人爆發力，最後以55秒59勝出。中國選手張雨霏和澳洲選手麥肯伊（Emma McKeon）分別以55秒64和55秒72成績拿下銀牌、銅牌。
瑞典好手斯約斯特洛姆（Sarah Sjostrom）則遠遠落後，排名第7。
奪得人生第一面奧運金牌的世界蝶式冠軍麥克尼爾表示：「我現在真的不知該說什麼，我不敢置信。」
「我根本看不到其他選手，我在外側水道。依我之見，這對我有利，讓我專注在比賽上，而不是看其他選手在做什麼。」
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