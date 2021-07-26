籃球／首戰輸球出怪聲？ 美國隊抱怨波波維奇「馬刺體系」

本屆出征東京奧運的美國男籃國家隊，雖無歷屆以來那麼「夢幻」，仍不乏杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）等超級巨星助陣，首戰卻以76：83爆冷不敵法國，中斷夢幻隊奧運25連勝紀錄。《The Athletic》記者爆料，陣中已有球員開始對教頭波波維奇（Gregg Popovich）感到失望，認為他冥頑不靈地使用「馬刺進攻體系」。

美國男籃早在熱身賽時期就爆冷不敵奈及利亞，似乎從當時就嗅出了不妙的氣味，果真面對平均實力更上一層樓的法國便吞下敗仗，不但內線對上爵士當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）頻頻吃癟，更被綠衫軍替補佛尼爾（Evan Fournier）砍下如全明星般的28分，讓拓荒者一哥，同時也是本屆美國隊先發控球後衛的里拉德表示：「這些球員實力提升了。」

里拉德坦言：「當這些人穿上國家隊戰袍，他們完全不同了，很明顯獲得了更多的空間與自由度，他們能好好制定戰術去贏球，我們則讓球隊陷入泥淖。」、「美國男籃的確擁有傲人的歷史，即使不是每戰都能宰制對方，但你很難看到美國輸掉比賽，尤其是預賽階段，很多人把輸球當作是世界末日，但我認為美國仍有實力可以贏得最後的冠軍。」

Damian Lillard on international NBA players after Team USA's loss today: "...They are completely different when they play for their countries." pic.twitter.com/c8Y8UoAMw9 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 25, 2021

然而在首戰失利後，球員們似乎開始對本屆教頭波波維奇心懷不滿，認為他堅持的馬刺體系在國際賽行不通，《The Athletic》記者Joe Vardon就爆料，他聽到球員們在回休息室了路上頻頻抱怨起馬刺的進攻體系。

美國男籃次役將在28日對上捷克，他們必須盡快重整旗鼓，否則別說奧運四連霸夢碎，若預賽就遭淘汰勢必會成為世界的笑柄。

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