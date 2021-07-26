棒球／比奪金更重要的事 韓國球迷怒吼：打倒日本隊雪恥

奧運棒球項目將在本週三28日正式展開，各國無不磨拳擦掌，期盼能在奧運盛會中奪下好成績。最近有日本媒體報導，一向視日本為競爭對手的韓國隊，認為比起拿下金牌，能不能戰勝日本隊，才是最重要的目標。

根據日本媒體「AREA.dot」報導，2019年舉辦的世界十二強棒球賽事中，韓國在決賽敗給了日本隊屈居亞軍，對許多韓國球迷而言可謂奇恥大辱。因此許多韓國網友認為，絕對要在東京奧運討回顏面，甚至比起拿到金牌，能不能打贏日本隊才是最重要的。

報導指出，翻開過去的奧運棒球史，韓國隊可說是讓日本隊吃足苦頭。在2000年的雪梨奧運中，韓國在銅牌戰擊敗日本，讓日本無牌可拿。2008年的北京奧運，日本也在準決賽中敗給韓國。

一位日本棒球媒體人士分析，韓國每次對上日本時，總是會發揮出深不見底的潛力，特別是後半段一氣呵成的猛攻相當多。即使日本隊取得領先，仍不可掉以輕心。例如在2015年的十二強賽事，即使大谷翔平繳出七局無失分的好投，後援的則本昂大、松井裕樹跟增井浩俊卻都壓不住韓國打線，使得日本隊慘遭逆轉。

韓國媒體中央日報日文版，也指出在客觀上，日本棒球水準高出韓國一截，但在國際賽中，卻有多次敗給韓國的印象。媒體還點名年僅19歲，現效力韓職起亞虎隊的新生代左投李義理，認為這位年輕的左腕王牌，很可能再給日本帶來「韓國棒球恐懼症」。

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