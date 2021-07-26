女排／中國隊上屆金牌首戰爆冷吞敗 土耳其長人美女團超吸睛
身為上屆奧運金牌得主，中國女排的衛冕之路遇上障礙，分組賽首戰爆冷0：3直落3局不敵土耳其。
中國隊表現令人失望之餘，不得不提土耳其陣中一雙十分吸睛的長人攔網手──染上粉紅色頭髮的99號球員卡拉吉（Ebrar Karakurt）和樣子標緻的古妮絲（Zehra Güneş）。
中國女排2016年奧運在教練郎平帶領下贏得金牌，今屆續以大槌手朱婷為主力，力爭衛冕。可是土耳其今仗明顯有備而來，尤其對朱婷作出針對部署，令這位中國隊主將無從發揮強大攻擊力。3局比賽之後，朱婷只得到4分，其中15次起手只得3分，十分罕見。
反觀土耳其陣中一對長人孖寶卡拉吉（Ebrar Karakurt）和古妮絲（Zehra Güneş）表現搶眼，尤其身高達1.96米的卡拉吉。這個年僅21歲的球員頻頻擊球得手，瘋狂搶分。她27次起手得16分，加上攔網和發球各得1分，共得18分冠絕全場。
朱婷啞火，中國隊只靠張常寧一人獨力難支，結果慘敗一仗。相反土耳其除卡拉吉外，隊長鄧達（Eda Erdem Dündar）、古妮絲和芭拉甸（Hande Baladın）三人同樣達到雙位數得分。
上屆奧運中國女排首仗遇上荷蘭同樣輸波，5場分組賽僅得2勝3負，小組第四名晉級8強。她們之後愈戰愈強，連勝3場奪金，因此就算今屆首戰失利，也毋須過份緊張。賽後教練郎平指愛將朱婷有傷在身，影響發揮，對接下來的比賽，見慣風浪的她說：「我們還是盡量進行彌補吧！」
土耳其今仗表現極具說服力，不過她們不只實力強橫，一班主力球員樣子標緻，令人印象深刻。
眾人之中，以22歲、身高1.94米的古妮絲顏值最為突出。跟香港熱爆男子組合Ｍirror成員盧瀚霆（Anson Lo）同在7月7日生日的她，樣子甜美可人，在美女如雲的隊中最為突出。
除了她之外，另一主力芭拉甸（Hande Baladın）也極為吸引人。23歲的她身高1.89米，打球時一臉冷艷，一副冰山美人模樣，離開球場，梨渦淺笑時卻相當甜美。
有沒有發現陣中的自由防守球員艾高絲（Simge Aköz）有點面熟？五官精緻的她，有點女星Natalie Portman的影子。身穿2號球衣的她，即使身型較為嬌小，外型和實力仍不會被一眾隊友比下去。
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文章授權轉載自《香港01》
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