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體操／美國天后拜爾斯高低槓無緣決賽 為東奧5金添難度

中央社 / 東京25日綜合外電報導
美國體操名將拜爾斯。 路透
美國體操名將拜爾斯。 路透

美國體操天后拜爾斯（Simone Biles）想在東京奧運締造5面金牌紀錄的希望今天遭遇重挫，因為她在高低槓項目資格賽落馬，無緣決賽。

拜爾斯已被認為是體操界最偉大的選手之一，這次她到東京的目標是刷新獎牌榜，包括締造女子體操選手在單屆奧運勇奪5金的紀錄。

然而這項目標現在變得更難企及，因為德國女將賽馳（Elisabeth Seitz）拿下高低槓項目最後一個決賽資格，把拜爾斯擠出榜外。

拜爾斯與匈牙利體操選手凱勒提（Agnes Keleti，1956年）、蘇聯選手拉特尼娜（Larissa Latynina，1956年）、捷克選手恰斯拉夫斯卡（Vera Caslavska，1968年）、羅馬尼亞選手莎寶（Ecaterina Szabo，1984年）共享單屆奧運4金紀錄。現在她若想改寫紀錄拿下5金，已無失誤空間。

外界原本預料24歲的拜爾斯將橫掃獎牌、載入東奧紀錄史冊。現在，她甚至可能無法追平自己在2016年里約奧運締造的4金1銅紀錄。

拜爾斯原本預計2020年是她最後一次參加奧運，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂她的計畫之後，她決定再訓練一年，要以東京奧運劃下完美句點。

她自2013年以年僅16歲之姿獲得世界體操錦標賽首面金牌以來，累計奧運與世錦賽共奪下30面獎牌，是美國選手歷來最多，史上排名第三，僅次於白俄羅斯男子選手謝爾伯（Vitaly Scherbo）的33面與拉特尼娜的32面。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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