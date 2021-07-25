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跆拳道／準決賽打敗羅嘉翎 美國佐拉蒂琪奪金
美國跆拳道女將佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic）今天在東京奧運57公斤級決賽擊敗俄羅斯對手米尼納（Tatiana Minina），拿下金牌。
佐拉蒂琪今天稍早在4強賽擊敗台灣好手羅嘉翎。羅嘉翎隨後在銅牌戰克服尼日選手耶索夫（TekiathBen Yessouf）挑戰，摘下銅牌。
土耳其選手伊爾根（Hatice Kubra Ilgun）和羅嘉翎並列銅牌。
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