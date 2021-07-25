跆拳道／準決賽打敗羅嘉翎 美國佐拉蒂琪奪金

波波維奇（Gregg Popovich）在2019年首度執教美國男籃，當時8強淘汰賽就是栽在法國手上，最終排名以第7作收創下國際賽新低紀錄，今日（25號）東奧首戰再遇法國，波總雖喊這戰已經準備2年，美

2021-07-25 22:13