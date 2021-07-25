籃球／讀秒階段德科落展現王牌氣勢 美國隊輸得莫名其妙

比賽日當天上午練球才終於湊齊布克(Devin Booker)、哈勒戴(Jrue Holiday)、米道頓(Khris Middleton)達成12名球員入列的美國隊，此次出征東京奧運可說是一波三折。面對疫情的嚴峻挑戰，所有後勤、訓練都必須更以高規格來備戰，面對球員徵招不順，以及隊員觸發安全健康協議的隔離，甚至必須退賽，都讓原本就不再夢幻的美國隊在這次的奧運殿堂上勢必遭遇艱辛的旅途。

先前在拉斯維加斯的熱身賽當中，美國出乎意料的敗給被譽為史上最強的奈及利亞，接著又輸給澳洲，讓這支美國隊究竟領先國際籃球還有多少優勢再次被打上問號。東奧小組賽的首戰對手法國，雖然曾在熱身賽中輸給東道主日本，但畢竟有戈貝爾(Rudy Gobert)這個大掃把坐鎮禁區，陣中還有貝頓(Nicolas Batum)、佛尼爾(Evan Fournier)、德科洛(Nando de Colo)，且雙方在2019世界盃八強賽交手就是由法國爆冷淘汰美國，美國絕對沒有大意的本錢。

美國隊當家球星杜蘭特(左)在法國隊後衛佛尼爾(右)的防守之下，今天表現相當失常，全場12投4進只得10分，並且有5次犯規。 美聯社

畢竟是雙方在東京奧運的第一戰，開局都還在尋找節奏與場館的空間感，美國派出杜蘭特(Kevin Durant)、阿德巴約(Bam Adebayo)、里拉德(Damian Lillard)、拉文(Zach Lavine)、格林(Draymond Green)的先發陣容。開局美國略顯掙扎後，杜蘭特和里拉德率先適應了國際賽的三分線距離，兩人的連續三分球要回領先優勢。

至於法國的進攻主軸就是想辦法把球塞給內線的戈貝爾或者佛尼爾，但第一節團隊失誤就高達6次，(前兩節9次)，往往把球送往禁區形成失誤，被美國隊斷球形成反快攻。法國首節命中率偏低，兩分球僅30.8%，三分球7投僅1中，對比於美國則是兩分球47.6%，三分球8投2中。

美國隊中鋒阿德巴約(右)在上半場還能掌控禁區，但到了下半場就讓法國隊中鋒戈貝爾拿出他三度NBA最佳防守球員的本領，這讓美國隊節節敗退。 美聯社

美國眾家球星 明顯不適應國際賽吹判

雙方本場球風截然不同，美國也持續測試不同陣容，但眾家球星國際賽尺度吹判明顯不適應國際賽的尺度。一些踩腳步的動作或是防守的拿捏上顯得彆扭，像是杜蘭特第二節中段就三犯陷入犯規麻煩。

美國主要靠著上半場出手次數比法國多了五次，三分球命中6記，快攻次數比明顯優於法國。波波維奇(Gregg Popovich)讓球員們輪流上場配合，除了找球感外，主要靠著上半場出手次數比法國多了五次，三分球命中6記，快攻次數比明顯優於法國的攻防轉換宗旨去取分。然而在系統戰之中的配合，法國做得比美國還到位，這點效益也逐漸發酵在球賽最後的決勝期上。

法國的攻擊則集中在後場佛尼爾、德科洛身上。前半場由他這點組織、發動球隊攻勢，佛尼爾則是專職得分，持續切入去破壞美國防守陣型，前兩節拿下全場最高的12分。法國雖然前兩節三分球持續低迷11投僅1中，但靠著以這兩個人為主的發動，第二節仍前仆後繼往籃框進攻，傳球失誤減少了，戰術配合成功率也提升了，顯現戈貝爾存在於禁區的優勢。法國投籃命中率亦回升到46.9%，甚至比美國的45.9%稍微好一些，單節得分只比美國少一分，上半場結束45比37，對法國來說是可以接受的。

法國隊後衛佛尼爾(右)今天攻下兩隊最高的28分，他在今年球季被魔術交易到塞爾蒂克，今天完全把他在塞爾蒂克的隊友泰坦姆比了下去。 美聯社

法國半場系統配合更優於美國

易籃再戰，法國除了戈貝爾之外，另一名曾短暫打過NBA的七呎長人波伊里爾(Vincent Poirier)也上來加入戰局，兩名長人的高低位配合，以及不管是誰換防後，都能在進攻端佔到身材優勢。對美國最麻煩的就是禁區高度不足，杜蘭特即便有犯規麻煩也需要幫忙打到大前鋒，在第三節還有六分多鐘時，就因為換防後對位到戈貝爾而賠上第四次犯規，只能再回去蹲板凳。此外，美國的團隊默契不足，第三節失誤數攀升，且在杜蘭特下場後，團隊身高更低了。

法國在爛帳王佛尼爾內外都有所斬獲的帶領下，第三節剩三分多鐘扳平戰局，緊接著德科洛的兩顆三分球與罰球超前了比分，也改變了球賽風向。美國隊也因此節奏大亂，攻勢主要都是零星兩人配合，甚至拉開單打就想把球處理掉。 麻煩的是，美國隊這樣打完全沒有進攻籃板，有二波得分的機會，反觀法國就是內外主軸明確，較有系統地在半場陣地戰中，由內線的發揮，帶動他們上半場低迷的外線，第三節結束法國反倒62比56領先美國隊，壓力反落到美國隊身上。

決勝節杜蘭特、哈勒戴錯失成為英雄機會

第四節開局杜蘭特冒著犯滿畢業的風險回到場上，而他的牽制力會吸到法國防守注意力形成其中一項關鍵，波波維奇讓美國攻勢不停經由杜蘭特為攻擊發動重點，團隊藉由切傳、傳切，尋求換防錯位，以及弱側邊的埋伏機會。剛喜獲生涯第一個總冠軍的哈勒戴第四節就掌握住機會，有弱側邊擺脫防守的三分球貢獻，也有個人切入的突破以及罰球進帳幫助美國隊在第四節打了三分鐘後追趕上六分的落後。

美國隊替補後衛哈勒戴(左)才剛幫公鹿贏得NBA總冠軍，風塵僕僕地趕來參加奧運，反而是美國隊陣中打得最好的球員，他繳出18分7籃板3助攻的成績，其中三分球5投3中。 美聯社

打開美國決勝節反超的關鍵便是哈勒戴攻防兩端積極的表現，他在防守端奮力的抓下進攻、防守籃板的帶動，轉而創造連續搶分成功的氣勢消長，美國隊在兩分鐘內反超六分，半場傳導中也變得比球賽前面大部份時間要有耐心地找尋最佳的機會。

然而法國這邊則是德科洛、貝頓、佛尼爾有所回應，比分始終形成膠著拉鋸，最後兩分鐘的關鍵時刻雙方僅有一球差距。整場球決勝關鍵來自於，最後一分多鐘，德科洛成功斷球，回頭下一波的進攻佛尼爾又在陰錯陽差的接到差點出界的球之後飆進超前三分彈。美國明顯的在最後一分鐘落後兩下，團隊都著急了。多次突破後明明有機會朝籃框取分，卻都在尋找外圍砍三分球一舉逆轉。

法國隊後衛德科洛(中)在比賽後段異常穩定，相對地美國隊反而是有些慌亂，成了法國隊逆轉的主因！ 美聯社

可惜包含杜蘭特、哈勒戴空檔都沒有把握住，反觀德科洛讀秒階段兩罰俱中，在最後二十多秒取得四分領先奠定勝基。全場拿下13分5籃板5助攻象徵他依舊是法國陣中後場王牌。顯然最後讀秒階段運氣怎麼樣就不站在美國這邊，外圍空檔不進，里拉德在半場球發進來就滑倒並賠上犯規，就此以76比83輸掉東奧第一戰。

美國隊在每場都有輸不得的壓力中打球，最後一分鐘球隊出現緊急狀況，卻無法看見球星上演關鍵追分戲碼，最後走向反倒是美國就以失誤坐收。繼2019世界盃八強後再次敗給法國，也是奧運史上頭一遭敗給法國隊。小組賽第一戰就輸球，勢必讓原本就有為數不少不看好美國能一路順利過關斬將的聲浪再次浮出檯面。美國的奧運四連霸奪金之路，也註定從這場落敗後產生巨大壓力。

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