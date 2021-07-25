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高爾夫／名將拉姆與德尚博確診退出 東奧高球賽星光黯淡

中央社 / 東京25日綜合外電報導
德尚博退出奧運。 法新社
德尚博退出奧運。 法新社

東奧男子高球賽事今天陸續折損2大球星。美國好手德尚博和西班牙名將拉姆相繼因COVID-19確診而宣布退賽，使得本屆奧運高球賽事星光黯淡不少。

拉姆（Jon Rahm）目前排名世界第一，而且6月剛贏得美國公開賽，德尚博（Bryson DeChambeau）則是2020年美國公開賽冠軍，但如今都因確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）被迫退出東奧。

美國職業高爾夫協會（PGA）宣布德尚博確診，並由利德（Patrick Reed）代替。未料數小時後，西班牙奧委會也表示，拉姆因檢測陽性而退出比賽，這也是拉姆2個月內2度確診。

疫情讓東奧賽事籠罩在陰影之下，目前已有共132位賽事相關人員確診，其中13人為運動員。拉姆和德尚博的退賽也讓高球賽的星光黯淡了一些。

PGA代表美國高球隊在聲明中表示：「德尚博在美國出發赴東奧前的最後檢測中被測出陽性，他將無法為美國隊征戰。利德會代替他出賽，並正按規定進行必要檢測。」

對此，德尚博難掩失望。他說：「無法為美國隊征戰奧運，我感到非常的失望。代表國家出賽對我來說意義重大，而且能為隊上一員也是無比榮耀。」

獲2018年名人賽（The Masters）冠軍的利德表示：「非常興奮有機會代表國家，成為東奧美國隊的一員。我祝福德尚博安好，我知道無法出賽讓他多麼失望，我會盡一切努力代表我的國家比賽。」

拉姆是在參加完這個月的英國公開賽後，再度被檢測出新冠病毒陽性反應。對這位26歲的西班牙選手而言，可謂是混亂賽季的最後轉折。

6月時，拉姆在PGA紀念邀請賽（MemorialTournament）以6桿領先進入最後一輪，卻收到檢測陽性的結果，被迫退出比賽。

無人會在東奧接替拉姆的空缺。他透露自己是在感染病毒前不久才接種疫苗。

東奧名單上剩下的唯一西班牙男子高球選手是阿諾斯（Adri Arnaus）。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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