東奧26日賽事國際選手看點預報

東京奧運地主國日本26日將挑戰衛冕體操男子團體金牌，但一度稱霸體操界的俄羅斯來勢洶洶，從2016年起每次都能站上世界大賽頒獎台的中國隊，也再次把目標放在奪金。

2016年里約奧運，日本隊奪得男團冠軍，俄羅斯奪得亞軍，中國隊收穫銅牌。

24日舉行的體操男子個人預賽，日本在6個項目獲得262.251分，以第一名進入決賽。第二名是中國，第3名則是今年因為禁藥問題，以ROC（Russian OlympicCommittee，俄羅斯奧委會）為隊名參賽的俄羅斯。

2次拿下男子體操個人全能金牌的內村航平，今年因肩傷選擇不挑戰全能項目3連霸，更在單槓預賽中途失手落地，奧運提早結束。

不過，今年第一次參加奧運的19歲日本體操新星橋本大輝在個人全能項目預賽表現穩定，以第一名進入決賽，有望率領日本隊挑戰衛冕。

泳池畔將頒發更多獎牌，美國名將雷德基（KatieLedecky）在女子400公尺自由式預賽以最佳成績晉級，明天將在決賽尋求衛冕。雷德基目前已有5面奧運金牌，這次東奧參加4項個人賽、1項接力賽，有機會成為奧運最多金的女子運動員。

中國跳水夢幻隊也將再次挑戰摘金。男子雙人10米跳板項目由2012年倫敦奧運男子雙人10米跳板冠軍曹緣，搭檔里約奧運男子10米跳板單人和雙人2枚金牌獲得者陳艾森。兩人從2018年11月開始搭檔出戰。

強烈競爭者是今年5月在東京舉辦的跳水世界盃（2021 FINA Diving World Cup）上，奪得男子雙人10米跳板冠軍的英國跳水王子戴利（Tom Daley）和馬提李（Matty Lee）組合。27歲的戴利今年已經是第4度參加奧運。

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