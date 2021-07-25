李發彬力克印尼老將 為中國隊奪舉重第2金
中國選手李發彬今天在東京奧運男子61公斤級舉重決賽上，力克印尼老將伊拉旺（Eko Yuli Irawan）強勢挑戰，為中國隊拿下第2面舉重金牌。
28歲的李發彬挺舉首次試舉166公斤時，還露了一手單腳站「金雞獨立」。最終他以抓舉141公斤、挺舉172公斤，合計313公斤鍍金。
與李發彬互不相讓的伊拉旺試圖舉出177公斤搶金，比他自己創下的挺舉世界紀錄還要多出3公斤，但32歲的伊拉旺最終試舉失敗銀恨。
不過，出身蘇門答臘楠榜省（Lampung）鄉村的他，已成為印尼史上獲得最多奧運獎牌的運動員，包括東奧和里約奧運各1銀，以及倫敦和北京奧運各1銅。
伊拉旺並以此躋身舉重史上擁有4面奧運獎牌的第5人。
銅牌之爭也一樣令人屏息，先是喬治亞選手米許維利茲（Shota Mishvelidze）最後試舉165公斤失敗，拱手讓出銅牌；接著沙烏地阿拉伯選手沙林姆（SerajAl-Saleem）試圖把握奪牌機會，但兩度挑戰166公斤都未竟其功。
最後是由22歲哈薩克選手伊戈爾‧宋（Igor Son）以合計294公斤拿下銅牌。
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