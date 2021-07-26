棒球／日本奪金夢 最怕殺手李承燁、威廉斯再現

東京奧運棒球賽本週將揭開序幕，日本隊將以奪金為目標，關鍵的首戰將於28日對上多明尼加隊。直到最終資格賽才拿到最後一張奧運門票的多明尼加，陣中有讀賣巨人隊的梅西迪斯（C.C.Mercedes）以及桑奇斯（Ángel Sánchez）這一左一右兩名投手。另外美國隊陣容更是包含奧斯汀（Tyler Austin）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、麥可高夫（Scott McGough）等3名現在效力於NPB球隊的A咖選手，以及過去具有NPB經驗的狄克森（Brandon Dickson）、卡特（Anthony Carter）。

這兩支美洲球隊除了實力堅強，加上陣中都有目前在NPB效力的好手，因此讓日本隊高度關注。尤其日本隊在前兩次奧運會都吃過現役NPB助拳人不小的虧，而被阻斷金牌之路，因此今年必須嚴加防範「日本殺手」再度出現。

橫濱四棒奧斯汀6月份打擊率高達0.460，還有9支全壘打、25分打點，拿下月MVP。東京奧運會場上將是他大展強打身手的舞台。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星官方推特

★2004年雅典奧運：威廉斯（Jeff Williams）-澳洲隊

日本銅牌

澳洲銀牌

還記得阪神虎隊曾經風靡一時的「JFK」必勝方程式嗎？其中的要角威廉斯，曾經在2004年代表澳洲隊參加雅典奧運，在準決賽與另一名後來投效阪神虎隊的投手歐斯普林（Chris Oxspring）聯手完封日本隊，直闖金牌戰，也粉碎了日本隊的奪金美夢。

雅典奧運的日本隊陣容堅強，包括松坂大輔、上原浩治、岩隈久志、和田毅、黑田博樹、城島健司、福留孝介等一大票後來進軍大聯盟的超級球星，星光熠熠。而且歷經2000年雪梨奧運組軍不順，才讓日本球界痛定思痛，2004年第一次由職棒完全主導，推出全職業選手進軍雅典奧運，就是要奪回金牌。沒想到準決賽這場關鍵戰役日本隊跌了一大跤，先發投手松坂大輔7局只被內野手金格曼（Brendan Kingman）的適時安打失掉1分，表現不差，只是豪華打線被澳洲隊的2名投手徹底封鎖，竟然遭到0比1完封敗。

日本隊後來以11比2大勝加拿大拿到銅牌，整個賽會包括預賽逆轉擊敗中華隊在內拿下7勝2敗，而這2敗包含預賽對澳洲4比9吞敗，都是敗給澳洲。繼1996年亞特蘭大之後再度參加奧運的威廉斯，除了在場上壓制日本隊的強打群，場外傳授的經驗以及對戰策略恐怕影響更大。而且自從職業選手參賽，日本隊在重大國際賽也只輸過澳洲這2場，就付出重大的代價。

★2008年北京奧運：李承燁-韓國隊

日本第四名

韓國金牌

李承燁從羅德轉到巨人隊之後，前兩年表現優異，2007年、2008年分別打出41支全壘打、30支全壘打，不過到了北京奧運那一年陷入嚴重低潮，整季只在巨人一軍出賽45場，繳出0.248打擊率、8支全壘打、27分打點，他本人以「生涯最低檔的一年」來形容。

李承燁這一年寫下生涯最低潮，而且自此之後他也沒有在日職重新振作起來，不過他卻在奧運會幫助韓國隊立下汗馬功勞，在準決賽對日本之戰的八局擊出致勝的2分全壘打，讓日本隊徹底心碎。日本隊無法打進金牌戰，甚至最後連一塊獎牌都沒撈到，完全肇因於李承燁這重重的一擊。

日棒隊奪金呼聲雖然是最高，但還是要小心會有像李承燁這樣熟悉日職的球員出來攪局。 歐新社資料照片

韓國冠軍戰對上古巴，李承燁又率先擊出全壘打成為韓國隊贏得金牌的勝利打點。不僅在北京奧運，3月在台灣舉行的8搶3奧運資格賽，他也以0.478打擊率、2支全壘打、12分打點的表現幫助韓國隊取得奧運門票。彰顯他身為「國民打者」的價值。

不過，這一年從備戰8搶3開始李承燁的調整就受到影響，最後只在一軍繳出0.248打擊率、8支全壘打、23分打點，比起前兩年在巨人合計有71轟的演出，為了奧運所付出的代價相當巨大。李承燁自此再也回不去2006-2007年的身手，2010年季後遭到巨人隊戰力外釋出。推測高達6億5000萬日圓的年薪，實質達標的表現僅有北京奧運前兩個球季，加上之後每況愈下，投資報酬率也引起巨人高層不滿。

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