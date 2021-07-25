柔道／日本兄妹檔闖東奧決賽 妹妹率先奪金

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天雙雙闖進東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級決賽，妹妹阿部詩率先奪金，離兄妹奪金的紀錄再進一步。

日本「產經新聞」報導，日本奧林匹克委員會表示，這是日本在夏季及冬季奧運首度有兄妹檔同時奪牌，也是日本柔道史首例。

名字很特別的阿部一二三（Hifumi Abe）與妹妹阿部詩（Uta Abe）是日本柔道界著名的「阿部兄妹檔」，兩人今年都是首度參加奧運，目標是「同時奪金」；一旦如願，也將寫下日本紀錄。

在妹妹奪金之後，阿部兄妹檔確定將創下同時奪金，或一金一銀的空前紀錄。

阿部詩的決賽率先登場，對決法國選手布查（Amandine Buchard），在邁入延長賽後取勝，這也是阿部詩在2019年11月敗給布查後的雪恥戰。

阿部兄妹曾在2018年世界柔道錦標賽同獲各自級別的世界冠軍傳為佳話，讓外界對他們同時奪下東奧金牌寄予厚望。

柔道／日本兄妹檔闖東奧決賽 寫兄妹同時奪牌紀錄

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天雙雙闖進東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級決賽，兩人都至少可以奪銀，寫下日本兄妹檔選手同時奪牌的紀錄。

日本產經新聞報導，日本奧林匹克委員會表示，這是日本在夏季及冬季奧運首度有兄妹檔同時奪牌，也是日本柔道史首例。

雖然阿部兄妹至少將在東奧柔道賽事奪下銀牌，但兩人目標是「同時奪金」；一旦如願，也將寫下日本紀錄。

阿部兄妹曾在2018年世界柔道錦標賽同獲各自級別的世界冠軍傳為佳話，讓外界對他們同時奪下東奧金牌寄予厚望。

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