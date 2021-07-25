快訊

高雄旗津父子落水搜救中 獨留8歲女兒在岸上

役男檢舉里長室內脫口罩被記3大過 結果大逆轉

柔道／日本兄妹檔闖東奧決賽 妹妹率先奪金

中央社 / 東京25日綜合外電報導
日本柔道選手阿部詩。 法新社
日本柔道選手阿部詩。 法新社

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天雙雙闖進東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級決賽，妹妹阿部詩率先奪金，離兄妹奪金的紀錄再進一步。

日本「產經新聞」報導，日本奧林匹克委員會表示，這是日本在夏季及冬季奧運首度有兄妹檔同時奪牌，也是日本柔道史首例。

名字很特別的阿部一二三（Hifumi Abe）與妹妹阿部詩（Uta Abe）是日本柔道界著名的「阿部兄妹檔」，兩人今年都是首度參加奧運，目標是「同時奪金」；一旦如願，也將寫下日本紀錄。

在妹妹奪金之後，阿部兄妹檔確定將創下同時奪金，或一金一銀的空前紀錄。

阿部詩的決賽率先登場，對決法國選手布查（Amandine Buchard），在邁入延長賽後取勝，這也是阿部詩在2019年11月敗給布查後的雪恥戰。

阿部兄妹曾在2018年世界柔道錦標賽同獲各自級別的世界冠軍傳為佳話，讓外界對他們同時奪下東奧金牌寄予厚望。

柔道／日本兄妹檔闖東奧決賽 寫兄妹同時奪牌紀錄

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天雙雙闖進東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級決賽，兩人都至少可以奪銀，寫下日本兄妹檔選手同時奪牌的紀錄。

日本產經新聞報導，日本奧林匹克委員會表示，這是日本在夏季及冬季奧運首度有兄妹檔同時奪牌，也是日本柔道史首例。

雖然阿部兄妹至少將在東奧柔道賽事奪下銀牌，但兩人目標是「同時奪金」；一旦如願，也將寫下日本紀錄。

阿部兄妹曾在2018年世界柔道錦標賽同獲各自級別的世界冠軍傳為佳話，讓外界對他們同時奪下東奧金牌寄予厚望。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

兩女選手激戰柔道袍扯開 網友「看錯重點」截圖瘋傳惹議

柔道／楊勇緯金牌戰後一舉動 日本作家感動：象徵台日羈絆

柔道／別吵楊勇緯屏東或台中之光？ 盧秀燕：反正都台灣之光

柔道／「高藤直壽以經驗取勝」日柔道名將仍讚楊勇緯有耐力

相關新聞

籃球／「我人就是這麼好！」杜蘭特開幕儀式合照來者不拒

欲挑戰奧運4連霸的美國夢幻隊日前已成功抵達東奧會場，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）甚至在開幕儀式時開啟IG直播，與網友共襄盛舉，期間也遭遇不少運動員球迷要求合影，他通通來者不拒，他在直播中表示：「沒辦法，我人就是這麼好。」

籃球／米爾斯攻25分領軍 澳洲防守加壓樂勝奈及利亞

先前在熱身賽階段曾經先後讓美國男籃吞敗，奈及利亞與澳洲之後也曾於賭城交手備戰東奧，當時後者雖讓主力輪休仍大比分勝出，雙方今日（25號）正式登上奧運舞台，澳洲還是技高一籌以84比67拿下奈及利亞。

柔道／日本兄妹檔闖東奧決賽 妹妹率先奪金

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天雙雙闖進東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級決賽，兩人都...

射擊／女子10公尺空氣手槍 俄羅斯好手摘金雪恥

俄羅斯好手巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，今天在東京奧運女子10公...

網球／大坂直美擺脫憂鬱 直落二晉級女單下輪賽事

今年5月因為公開表示自己「憂鬱」狀態退出法網賽事的日本女網好手大坂直美，今天看似擺脫「憂鬱」在東奧女網單打首輪賽事以直落...

射箭／韓國女團勢不可擋 連續第9次在奧運摘金

東京奧運女子射箭團體賽今天登場，由韓國女團拿下金牌。這也是韓國連續第9次在這個奧運項目摘金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。