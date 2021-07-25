快訊

高雄旗津父子落水搜救中 獨留8歲女兒在岸上

役男檢舉里長室內脫口罩被記3大過 結果大逆轉

射擊／女子10公尺空氣手槍 俄羅斯好手摘金雪恥

中央社 / 東京25日綜合外電報導
俄羅斯好手巴薩拉什基娜。 法新社
俄羅斯好手巴薩拉什基娜。 法新社

俄羅斯好手巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，今天在東京奧運女子10公尺空氣手槍項目，終於摘金雪恥。

巴薩拉什基娜在朝霞射擊場（Asaka ShootingRange）以打破奧運紀錄的240.3分成績奪下金牌。保加利亞選手柯斯塔狄諾娃（Antoaneta Kostadinova）以239.4分摘銀，中國選手姜冉馨奪銅。

在男子10公尺空氣步槍項目，美國選手沙鈉（William Shaner）以破奧運紀錄的251.6分奪金，擊敗摘銀的中國小將盛李豪，以及奪銅的另一位中國選手楊皓然。

在女子手槍項目，首位創下參加9屆奧運的女子選手紀錄、曾在1988年首爾奧運拿下25公尺火藥手槍項目金牌的52歲喬治亞女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）沒能再次抱回獎牌，以31名結束奧運之旅。

世界排名第一與第二的印度女將辛赫（YashaswiniSingh）與巴赫克（Manu Bhaker）的成績同樣令人失望，都未能晉級女子10公尺空氣手槍決賽。

姜冉馨在資格賽取得破紀錄的587分，一度被看好，但柯斯塔狄諾娃在決賽時取得領先，最具金牌相。

不過，兩人都不敵巴薩拉什基娜；巴薩拉什基娜後來居上，取得冠軍。

24歲的巴薩拉什基娜說，她聚精會神於比賽，根本沒想到里約奧運「銀恨」，那次她飲恨敗給中國選手張夢雪。

她說：「我並沒有立下目標要奪金、要奪獎牌、或是要晉級決賽，我只想要盡可能做到最好。」

俄羅斯因禁藥問題，今年以ROC（Russian OlympicCommittee，俄羅斯奧委會）為隊名參賽。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

楊勇緯東奧奪銀有端倪 教練被慘摔先到醫療站報到

網球／大坂直美擺脫憂鬱 直落二晉級女單下輪賽事

滑板／兒時懷抱遠大夢想 堀米雄斗東奧奪金歷史留名

桃園3輪全民接種增2大接種站 鄭文燦向東奧選手加油

相關新聞

籃球／「我人就是這麼好！」杜蘭特開幕儀式合照來者不拒

欲挑戰奧運4連霸的美國夢幻隊日前已成功抵達東奧會場，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）甚至在開幕儀式時開啟IG直播，與網友共襄盛舉，期間也遭遇不少運動員球迷要求合影，他通通來者不拒，他在直播中表示：「沒辦法，我人就是這麼好。」

籃球／米爾斯攻25分領軍 澳洲防守加壓樂勝奈及利亞

先前在熱身賽階段曾經先後讓美國男籃吞敗，奈及利亞與澳洲之後也曾於賭城交手備戰東奧，當時後者雖讓主力輪休仍大比分勝出，雙方今日（25號）正式登上奧運舞台，澳洲還是技高一籌以84比67拿下奈及利亞。

柔道／日本兄妹檔闖東奧決賽 妹妹率先奪金

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天雙雙闖進東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級決賽，兩人都...

射擊／女子10公尺空氣手槍 俄羅斯好手摘金雪恥

俄羅斯好手巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，今天在東京奧運女子10公...

網球／大坂直美擺脫憂鬱 直落二晉級女單下輪賽事

今年5月因為公開表示自己「憂鬱」狀態退出法網賽事的日本女網好手大坂直美，今天看似擺脫「憂鬱」在東奧女網單打首輪賽事以直落...

射箭／韓國女團勢不可擋 連續第9次在奧運摘金

東京奧運女子射箭團體賽今天登場，由韓國女團拿下金牌。這也是韓國連續第9次在這個奧運項目摘金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。