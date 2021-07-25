射擊／女子10公尺空氣手槍 俄羅斯好手摘金雪恥

俄羅斯好手巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，今天在東京奧運女子10公尺空氣手槍項目，終於摘金雪恥。

巴薩拉什基娜在朝霞射擊場（Asaka ShootingRange）以打破奧運紀錄的240.3分成績奪下金牌。保加利亞選手柯斯塔狄諾娃（Antoaneta Kostadinova）以239.4分摘銀，中國選手姜冉馨奪銅。

在男子10公尺空氣步槍項目，美國選手沙鈉（William Shaner）以破奧運紀錄的251.6分奪金，擊敗摘銀的中國小將盛李豪，以及奪銅的另一位中國選手楊皓然。

在女子手槍項目，首位創下參加9屆奧運的女子選手紀錄、曾在1988年首爾奧運拿下25公尺火藥手槍項目金牌的52歲喬治亞女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）沒能再次抱回獎牌，以31名結束奧運之旅。

世界排名第一與第二的印度女將辛赫（YashaswiniSingh）與巴赫克（Manu Bhaker）的成績同樣令人失望，都未能晉級女子10公尺空氣手槍決賽。

姜冉馨在資格賽取得破紀錄的587分，一度被看好，但柯斯塔狄諾娃在決賽時取得領先，最具金牌相。

不過，兩人都不敵巴薩拉什基娜；巴薩拉什基娜後來居上，取得冠軍。

24歲的巴薩拉什基娜說，她聚精會神於比賽，根本沒想到里約奧運「銀恨」，那次她飲恨敗給中國選手張夢雪。

她說：「我並沒有立下目標要奪金、要奪獎牌、或是要晉級決賽，我只想要盡可能做到最好。」

俄羅斯因禁藥問題，今年以ROC（Russian OlympicCommittee，俄羅斯奧委會）為隊名參賽。

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