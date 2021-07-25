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網球／大坂直美擺脫憂鬱 直落二晉級女單下輪賽事

中央社 / 東京25日綜合外電報導
大坂直美。 新華社
大坂直美。 新華社

今年5月因為公開表示自己「憂鬱」狀態退出法網賽事的日本女網好手大坂直美，今天看似擺脫「憂鬱」在東奧女網單打首輪賽事以直落二擊敗對手，並在賽後開心接受訪問。

日本放送協會（NHK）報導，世界排名第2的大坂直美今天在東奧女網單打首輪賽事，以6比1及6比4直落二擊敗世界排名52的中國選手鄭賽賽晉級第2輪賽事。

大坂第2輪將對上世界排名50的瑞士選手格魯比奇（Viktorija Golubic）。

每日新聞報導，大坂賽後接受採訪時說，「非常開心能接受大家的提問」。

不過，回顧大坂在5月下旬舉行的法國網球公開賽首輪獲勝後，以精神負擔為由拒絕出席賽後記者會。

大坂當時選擇棄權並在推特上公開自己的「憂鬱」狀態，之後暫時退出賽事靜養，東奧是大坂重回賽場的賽事。

大坂今天賽後受訪時說，「從法國（法網）以來因為沒有參加賽事，今天有點緊張，但狀況很好，我想接下來的比賽會漸入佳境」。

她今天也談到擔任東奧開幕式最後一棒點燃聖火的火炬手心情說，這是非常光榮的事。主辦單位今年3月向她提出這項邀請，「當時雖然很驚訝，但我認為是光榮的事，能在日本打球非常開心」。

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