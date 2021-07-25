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射箭／韓國女團勢不可擋 連續第9次在奧運摘金

中央社 / 東京25日綜合外電報導
射箭女團由韓國奪下。 路透
射箭女團由韓國奪下。 路透

東京奧運女子射箭團體賽今天登場，由韓國女團拿下金牌。這也是韓國連續第9次在這個奧運項目摘金。

銀牌為俄羅斯奧會代表隊（Russian OlympicCommittee, ROC），銅牌則由德國隊拿下。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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