射箭／韓國女團勢不可擋 連續第9次在奧運摘金

欲挑戰奧運4連霸的美國夢幻隊日前已成功抵達東奧會場，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）甚至在開幕儀式時開啟IG直播，與網友共襄盛舉，期間也遭遇不少運動員球迷要求合影，他通通來者不拒，他在直播中表示：「沒辦法，我人就是這麼好。」

2021-07-25 13:28