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高爾夫／世界高球王拉姆 2個月內二度確診退出奧運
世界排名第一的西班牙高球好手拉姆（Jon Rahm）再次被疫情拖累，2個月內第二度篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。西班牙奧委會今天證實，拉姆將退出東京奧運。
拉姆才剛在6月的美國公開賽（US Open）拿下冠軍，之後又參加了英國公開賽，卻因為篩檢陽性，被迫退出奧運賽事。
26歲的拉姆今年6月初參加PGA紀念高球賽，原本有機會尋求衛冕。他在第三輪一口氣射下9鳥，僅吞下1柏忌，表現幾近完美，三輪合計以低於標準18桿的198桿，握有6桿領先優勢，但在打完三輪後被通知檢測結果為陽性，被迫退出比賽，賽後一度落淚。
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