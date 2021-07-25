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跳水／中國夢之隊 女子雙人3米跳板抱走東奧首金

中央社 / 東京25日綜合外電報導
中國跳水女將施廷懋(左)及王涵以。 法新社
中國跳水女將施廷懋(左)及王涵以。 法新社

中國的跳水夢之隊今天首度出場就抱走第1金，由施廷懋及王涵以壓倒性優勢，奪下女子雙人3公尺跳板項目金牌。

2016年里約奧運，3米板女王施廷懋在女子雙人3米與女子3米跳板個人項目奪下雙金。她這次的搭檔王涵，同樣也是3米跳板項目奪冠熱門。

強強聯手沒有令人失望，兩人從第一輪就取得領先，最終以326.40分取得第一名。

加拿大的阿貝爾（Jennifer Abel）與希翠鮑柳（Melissa Citrini-Beaulieu）以300.78分拿下銀牌，德國組合亨切爾（Lena Hentschel）和龐左（TinaPunzel）則以284.97分奪銅。

中國隊昨天射擊、擊劍與舉重項目摘金，今天女子雙人3米跳板又拿下金牌，延續中國隊的奪金氣勢。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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