聽新聞
test
0:00 / 0:00
跳水／中國夢之隊 女子雙人3米跳板抱走東奧首金
中國的跳水夢之隊今天首度出場就抱走第1金，由施廷懋及王涵以壓倒性優勢，奪下女子雙人3公尺跳板項目金牌。
2016年里約奧運，3米板女王施廷懋在女子雙人3米與女子3米跳板個人項目奪下雙金。她這次的搭檔王涵，同樣也是3米跳板項目奪冠熱門。
強強聯手沒有令人失望，兩人從第一輪就取得領先，最終以326.40分取得第一名。
加拿大的阿貝爾（Jennifer Abel）與希翠鮑柳（Melissa Citrini-Beaulieu）以300.78分拿下銀牌，德國組合亨切爾（Lena Hentschel）和龐左（TinaPunzel）則以284.97分奪銅。
中國隊昨天射擊、擊劍與舉重項目摘金，今天女子雙人3米跳板又拿下金牌，延續中國隊的奪金氣勢。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言