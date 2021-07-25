滑板／兒時懷抱遠大夢想 堀米雄斗東奧奪金歷史留名

日本22歲好手堀米雄斗今天在東京奧運奪下奧運史上滑板首金，他從小就對滑板懷抱遠大夢想，立志成為全球最佳滑板選手，高中畢業就前往美國一步步逐夢踏實，如願站上生涯頂點。

東京奧運新增滑板項目，男子滑板街式賽今天由堀米雄斗奪下金牌，使他成為奧運史上第一位滑板金牌得主。

日本讀賣新聞報導，堀米以美國作為據點活動，在滑板界全球規模最大的街頭滑板聯盟（Street LeagueSkateboarding）相當活躍，也曾在世界極限運動會（XGames）奪冠，所以很早就被看好是東奧奪金人選之一，並在今年6月的世界錦標賽首次奪冠。

東奧男子滑板街式賽決賽今天在東京都江東區有明都市運動公園舉行，共有8名選手闖進決賽一較高下。巴西選手霍夫勒（Kelvin Hoefler）拿到銀牌，美國選手伊頓（Jagger Eaton）獲得銅牌。美國滑板界指標人物休斯頓（Nyjah Huston）在8人決賽當中數度摔倒，最後僅得第7名。

日本放送協會（NHK）報導，堀米雄斗賽後受訪表示，進入決賽的選手真的都是世界頂尖的職業滑板選手，所以自己只是想盡可能展現實力，沒想到在一開始的項目無法發揮，心裡非常焦慮。

堀米說，但就算是這樣，自己也未曾放棄，還好後面的項目就確實漸入佳境。

他說，5年前離東奧舉行還很遙遠，自己還不知道能不能出賽，但就在這段不斷自我累積的時光中，奧運離自己愈來愈近，「今天能站在這裡真的非常高興」。

堀米身為奧運滑板項目首位金牌得主，他的滑板人生起點就在江東區自宅附近的一處公園。

堀米雄斗的父親堀米亮太曾在學生時代玩過滑板，從堀米雄斗6歲時父子兩人開始一起玩滑板。

堀米亮太表示，兒子一開始因為體型嬌小，也沒什麼腳力，但從那時起就利用公園內的各種障礙物練習。

後來，堀米雄斗開始在千葉縣及東京都足立區的滑板場磨練技術，正式開始街頭項目是從國中開始。

堀米亮太談到當時情況說，「連我自己也令人吃驚地深陷其中，休假日可以玩一整天的滑板」。

堀米雄斗從孩童時代就對滑板懷抱遠大夢想。

他說，「我要去美國成為世界最會滑滑板的人」、「要讓自己表現活躍，然後在美國買房子」。

堀米雄斗依照自己的想法，高中畢業後前往美國發展，並接連在多項國際賽事表現活躍，然後真的就在去年秋天在美國買了自己的房子。

就在兒時夢想成真後，堀米雄斗又找到了接下來新的夢想：「奪下東奧金牌」。

談到為什麼會有這個夢想時，堀米雄斗說，最主要當然是在自家舉辦的奧運。

他說，還沒有人在奧運拿下金牌過，「我想達成沒有任何人達到過的目標」。

就這樣，在日本東京都江東區成長、在美國展翅高飛的堀米雄斗，再度在家鄉達到生涯高峰，為東奧地主國日本留下這面奧運金牌。

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