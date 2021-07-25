滑板／東奧新增項目 日本堀米雄斗奪歷史首金

東京奧運新增滑板項目，結果男子滑板街式賽今天由日本22歲好手堀米雄斗奪下金牌，使他成為奧運史上第一位滑板金牌得主。

讀賣新聞報導，堀米以美國作為據點活動，在滑板界全球規模最大的街頭滑板聯盟（Street LeagueSkateboarding）相當活躍，也曾在世界極限運動會（XGames）奪冠，所以很早就被看好是東奧奪金人選之一，並在今年6月的世界錦標賽首次奪冠。

朝日新聞報導，出身東京的堀米在東奧前曾清楚表示，「能在自家出賽是一生只有一次的機會，我會用最好的表現，以奪得金牌作為目標」。

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