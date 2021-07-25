網球／女單球后巴 蒂首輪意外吞敗

世界球后、澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）今天在東京奧運女子單打首輪暴冷以4比6、3比6直落二敗給排名第48的西班牙選手托摩（Sara Sorribes Tormo）。

巴蒂本月10日剛在溫布頓錦標賽封后，今天兩盤都先丟掉兩個發球局，整場犯下27個非受迫性失誤，遠高於托摩的5個。

托摩賽後直呼贏球感覺太美好，「我簡直不敢置信」。她接下來將挑戰法國的費羅（Fiona Ferro）。

巴蒂雖然無緣成為澳洲首位女單金牌選手，但她和搭檔桑德斯（Storm Sanders）已順利挺進女雙次輪。

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