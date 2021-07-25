東奧組委會公布新增10人染疫 含2名海外選手

東京奧運暨帕運組織委員會今天公布，包括2名海外選手在內共有10人確診染疫。2名選手有1人是入住選手村的荷蘭划船選手，另1人是未住選手村的德國自由車選手。

日本共同社報導，染疫10人有2名海外選手、6名東奧相關人士、業務委託工作人員與媒體各1人；10人中有8人來自海外、2人住在日本。

2名選手有1人是入住選手村的荷蘭划船選手，另1人是未住選手村的德國自由車選手。

日本放送協會（NHK）、日本電視台報導，組織委員會今天公布，2名海外選手在PCR篩檢呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。其中一名選手是昨天荷蘭方面已宣布的划船賽事男子選手，在出賽預賽後確診。

另外，包括入住選手村的海外東奧相關人士及媒體相關人士等，今天總計有海內外10人染疫。

組織委員會從7月1日開始公布確診染疫人數，到今天加總共132人，包括13名選手。

組織委員會還針對7月22日確診染疫的捷克自由車男選手，認定有6人是密切接觸者。

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