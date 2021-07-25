網球／無緣衛冕 英網球名將墨瑞因傷退出東奧男單賽事
英國奧運代表隊今天發聲明說，2度摘下奧運網球男單金牌的英國名將墨瑞（Andy Murray），因肌肉傷勢，退出東京奧運男單賽事。
34歲的莫瑞將留在東京與索茲柏瑞（Joe Salisbury）搭檔參加雙打賽事。這個組合昨天首戰告捷。
莫瑞表示：「必須退賽讓我非常沮喪，但醫療人員建議我不要兩項賽事都打，所以我做出退出單打的決定，專心準備與喬（索茲柏瑞）搭檔的雙打比賽。」
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