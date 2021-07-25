網球／無緣衛冕 英網球名將墨瑞因傷退出東奧男單賽事

這次以美國男籃新兵身份出征東奧，阿德巴約（Bam Adebayo）近日才意外「惹事」，跟老大哥杜蘭特（Kevin Durant）與里拉德（Damian Lillard）在推特互相鬥嘴，而阿德巴約這趟東京行其實背後意義重大，因為他過去曾在集訓時被刷掉。

2021-07-25 12:27