游泳／日本在東奧第2金 大橋悠依400米個人混合泳摘金

東京奧運今天進行女子400公尺個人混合泳賽事，25歲日本選手大橋悠依首次出賽奧運就以4分32秒08為日本摘下金牌，也是日本時隔21年再度有選手在這個項目奪牌。

日本放送協會（NHK）報導，大橋說，「雖然還像在做夢，但我游得很快樂」。她在賽後受訪時說，雖然過程中也有不安，「但我想游出自己的比賽，相信自己游下去，沒想到能奪下金牌」。

大橋說，雖然發生很多事，很感謝一路走來支持她接受挑戰的各界人士，「在團隊的支援下使出全力」。

中日體育報導，大橋除了拿下日本在東奧游泳賽事的首面金牌，也是繼昨天柔道男子60公斤級選手高藤直壽後，日本在東奧的第2金。

大橋在預賽時以4分35秒71排名第3闖進決賽，今天奪金是繼2000年雪梨奧運田島寧子奪得銀牌以來，時隔21年再次在這個項目為日本奪牌。

大橋目前保有200公尺及400公尺個人混合泳日本紀錄，堪稱日本女子游泳隊王牌。

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