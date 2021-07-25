游泳／男子400公尺混合式 美泳將卡利斯茲摘金
2016年里約奧運銀牌得主、美國選手卡利斯茲今天以4分09秒42成績在東京奧運男子400公尺個人混合式奪冠，為美國隊摘下東奧首面游泳項目金牌，也寫下個人晉升金牌的榮耀。
卡利斯茲（Chase Kalisz）游至300公尺後便以一個身長距離領先，最後以4分09秒42成績衝向終點，領先第2名美國泳將列達蘭（Jay Litherland）的4分10秒28、第3名澳洲選手史密斯（Brendon Smith）的4分10秒38。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言