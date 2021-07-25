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游泳／男子400公尺混合式 美泳將卡利斯茲摘金

中央社 / 東京25日綜合外電報導
卡利斯茲。 歐新社
卡利斯茲。 歐新社

2016年里約奧運銀牌得主、美國選手卡利斯茲今天以4分09秒42成績在東京奧運男子400公尺個人混合式奪冠，為美國隊摘下東奧首面游泳項目金牌，也寫下個人晉升金牌的榮耀。

卡利斯茲（Chase Kalisz）游至300公尺後便以一個身長距離領先，最後以4分09秒42成績衝向終點，領先第2名美國泳將列達蘭（Jay Litherland）的4分10秒28、第3名澳洲選手史密斯（Brendon Smith）的4分10秒38。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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