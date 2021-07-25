柔道／高藤直壽勝楊勇緯東奧為日奪首金 日相道賀

日本柔道選手高藤直壽昨天在60公斤級金牌戰延長賽擊敗台灣選手楊勇緯，為日本在東京奧運奪得首面金牌。日本首相菅義偉今天打電話給高藤道賀並祝福他。

東京奧運昨天在柔道項目中，男子60公斤級比賽，楊勇緯在決賽對上高藤，兩人在延長賽時楊勇緯收下第3張指導後，高藤奪金，是日本在這次東奧的第一面金牌。這也是日本在奧運男子柔道60公斤級賽事中，自2004年雅典奧運以來，時隔17年的金牌。

菅義偉今天上午從首相官邸（行政中心）打電話祝賀高藤。菅義偉表示，看到高藤在四強賽及金牌戰的比賽情形，感受得出高藤發揮很強的韌性在奮戰，奪勝的意志堅強。

高藤回應，家人也替他感到很高興，他再度覺得努力是值得的。

28歲的高藤直壽身高160公分，生於日本櫪木縣，就讀東海大學附屬相模高中、東海大學。2016年在里約奧運奪銅牌。

菅義偉恭賀高藤：「5年的努力有成，這次獲得金牌了。」對此，高藤說：「5年的時間是有點久。」

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