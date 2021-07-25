網球／約克維奇東奧男單旗開得勝 大嘆天氣超濕熱

塞爾維亞籍世界球王約克維奇昨天在東京奧運男網單打首輪旗開得勝，但大嘆天氣太熱、濕度太高，盼東奧組委會提出酷暑對策，將比賽時間延至傍晚以後。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運男單網球賽24日展開，世界排名名列前茅的選手們紛紛要求希望將比賽時間延至傍晚以後，因為白天天氣實在太濕熱。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，男網單打世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）昨天首戰旗開得勝後對媒體表示：「天氣實在太熱了，濕度又很高，整個熱氣全聚在網球場內難散去。」他要求東奧組委會考慮將比賽延至傍晚以後舉行比較適當。

此外，男網單打世界排名第2的俄羅斯男網好手梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天以直落二闖進東京奧運第2輪比賽。

對於天氣超濕熱的情況，賽後他對媒體表示：「這是我經歷過最糟的（狀況）之一，但還是要上場比賽。這就是奧運，你要全力爭取金牌，而不是來這裡抱怨天氣炎熱，但這對我跟對手來說都很辛苦…這裡真的熱到無法置信，但你還是要設法克服、贏得比賽。」

梅德維夫也認為比賽時間有必要調整。

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