奧運美國隊19名軍人選手 場內外均為國奉獻

美國隊今年派出613名選手參加東京奧運，其中19名國手是職業軍人。他們超過半數來自陸軍一項特別計畫，讓懷抱奧運夢的運動員可在軍中發展職涯。

這19名選手包括17名陸軍官兵、1名陸戰隊員和1名海岸防衛隊員，他們最近在出的特殊任務就是參加東京奧運。

美國「陸軍時報」（Army Times）介紹，軍方設有一項世界級運動員計畫（World Class AthleteProgram，簡稱WCAP），讓頂尖運動員享有軍職，同時能聘請專業教練，在國際大賽競技。

世界級運動員計畫的訓練中心設在科羅拉多州卡森堡（Fort Carson）軍事基地，這項計畫培養出446名奧運國手，自1948年來為美國隊贏得111枚獎牌。

選手必須通過超高門檻，以百米短跑為例，男子選手必須擁有10秒16以內的成績。選手除了專注運動訓練，平時肩負任務，必須配合軍中演訓、支援招募和戰鬥訓練，行程滿檔。

東京奧運射擊選手憲兵上士毛瑞爾（NickolausMowrer）說：「自從我加入之後，週末假日全都消失不見。我們的訓練很辛苦，經常到世界各地參加比賽。」

陸軍中士、現代五項選手艾格齊瑞（AmroElgeziry）向陸軍時報分享他一週的訓練菜單，今年是他第4次參加奧運。在2008、2012、2016年他都代表出生國家埃及。

現代五項包括擊劍、游泳、馬術、射擊和跑步，艾格齊瑞每週訓練6天，每天11小時且必定包含游泳和跑步；每週二騎馬，每週兩天擊劍、三次物理治療，保持身體狀態。

對某些發光發亮的頂尖運動員而言，靠廣告贊助就能賺得數百萬美元，但懷抱奧運之夢的新進挑戰者，少有人可以單單從運動中獲得賴以維生的收入。

陸軍時報介紹，WCAP提供運動員穩定收入，支持聘請職業級教練，在無後顧之憂下為國效力，退下選手身分後，繼續在軍職中進修發展，曾有這項計畫的運動員當上將官。

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