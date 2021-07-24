柔道／克拉斯尼奇摘首金 科索沃史上奧運第2金

科索沃女子柔道好手克拉斯尼奇今天在東京奧運女子48公斤級賽事決賽，力克日本勁敵渡名喜風南，摘下柔道項目首面金牌，也是科索沃有史以來第2面奧運金牌。

烏克蘭選手比洛蒂（Daria Bilodid）和蒙古選手烏蘭特瑟賽格則是拿下銅牌。

克拉斯尼奇（Distria Krasniqi）在賽事最後20秒，以摔技拿下「半勝」，成功奪下金牌。克拉斯尼奇雖然是第一種子，卻面臨地主國勁敵渡名喜風南（FunaTonaki）來勢洶洶的挑戰。身高148公分的渡名喜擊敗強勁的對手，一路過關斬將進入決賽，背負國人奪金的厚望。

克拉斯尼奇繼2016年卡曼迪（Majlinda Kelmendi）在里約奧運女子52公斤柔道決賽摘金後，再度為科索沃奪得奧運金牌，這是科索沃有史以來第2面奧運金牌。

科索沃2016年首次以奧委會成員國身分參加夏季奧運，當年卡曼迪在女子52公斤柔道，拿下科索沃首面奧運金牌。

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