擊劍／奧運軍刀金牌出爐 匈牙利好手西拉吉寫歷史

中央社 / 東京24日綜合外電報導
西拉吉。 歐新社
西拉吉。 歐新社

匈牙利擊劍好手西拉吉今天在東京奧運奪下男子個人軍刀金牌，成為史上首位拿下奧運擊劍同一個人項目3次冠軍的男性選手。

現年31歲的西拉吉（Aron Szilagyi）在決賽中以15比7擊敗義大利籍對手薩米爾（Luigi Samele），薩米爾獲銀牌。

男子個人軍刀項目的銅牌得主是韓國金政煥（KimJung-hwan）。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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