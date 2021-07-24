擊劍／奧運軍刀金牌出爐 匈牙利好手西拉吉寫歷史
匈牙利擊劍好手西拉吉今天在東京奧運奪下男子個人軍刀金牌，成為史上首位拿下奧運擊劍同一個人項目3次冠軍的男性選手。
現年31歲的西拉吉（Aron Szilagyi）在決賽中以15比7擊敗義大利籍對手薩米爾（Luigi Samele），薩米爾獲銀牌。
男子個人軍刀項目的銅牌得主是韓國金政煥（KimJung-hwan）。
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