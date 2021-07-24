東奧7/25賽事國際選手看點預報

中央社 / 東京24日綜合外電報導
中國跳水女子好手施廷懋(右)。 新華社
中國跳水女子好手施廷懋(右)。 新華社

除了陸上競技，東京奧運25日也將產生水上運動獎牌得主，其中女子雙人3公尺跳板跳水將發出泳池畔的第1金，中國名將將尋求衛冕。

男子100公尺蛙式準決賽，現任世界紀錄保持人比提（Adam Peaty）最被看好能脫穎而出。英國蛙王比提已連續7年在國際賽事打遍天下無敵手。

從2000年雪梨奧運以來就被視為經典賽事的男子4x100公尺接力預賽晚間點燃戰火，預料尋求衛冕的美國隊與俄羅斯是奪冠大熱門。

而美國女子游泳代表隊則將在接近中午舉行的4x100公尺自由式接力項目，挑戰澳洲隊的連霸大業。

首度被列為奧運項目的滑板也將頒發首面獎牌，來自美國的滑板界指標人物休斯頓（Nyjah Huston）可望在街式拿下史上首面奧運滑板金牌。

另個也是首次列入奧運參賽項目的衝浪，若是天氣條件允許將展開預賽，共有17國40位選手同場競技。如無意外，地主日本、美國與巴西隊選手將是奪牌大熱門。

籃球項目預賽首日登場，眾所矚目的美國男籃將首度亮相，A組預賽首戰法國。美國隊日前在熱身賽分別敗給奈及利亞與澳洲，能否完成衛冕重任備受考驗

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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