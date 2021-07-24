柔道／日本首面東奧獎牌出爐 渡名喜風南女子48公斤摘銀
日本女子柔道選手渡名喜風南今天在48公斤級賽事決賽落敗，雖無法奪得金牌，但首次出征奧運就拿下銀牌的表現依舊亮眼，也為地主國日本摘下東京奧運首面獎牌。
日本讀賣新聞報導，東京奧運今天進行柔道女子48公斤級賽事，25歲的日本選手渡名喜風南擊敗烏克蘭對手比洛蒂（Daria Bilodid）晉級決賽，雖然最後在決賽不敵世界排名第一的科索沃選手克拉斯尼奇（Distria Krasniqi），但仍為日本拿下東奧首面獎牌。
這是渡名喜風南首度出賽奧運，就摘下東奧銀牌。
渡名喜2017年在世界柔道錦標賽首度登場就拿下冠軍，這次東奧被寄予厚望，希望能幫日本隊繼2004年雅典奧運奪金的谷亮子後，時隔17年再度拿下這項賽事的金牌。
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