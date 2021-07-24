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划船／東京奧運荷蘭3選手染疫退賽 代表團試圖釐清感染源

中央社 / 布魯塞爾24日報導
荷蘭染疫選手。 路透
荷蘭染疫選手。 路透

荷蘭划船選手弗羅林成為首名在東京奧運出賽後確診染疫的運動員，荷蘭媒體今天報導，由於荷蘭已3位選手染疫，代表團正試圖釐清感染來源並盼不再有成員確診。

包括荷蘭廣播基金會（NOS）及荷蘭電訊報（DeTelegraaf）今天都顯著報導荷蘭划船選手弗羅林（Finn Florijn）在日本接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈陽性反應將退出比賽。

此外，東奧暨帕運組織委員會等正儘速確認是否傳染給其他代表團或選手。荷蘭代表團表示，目前弗羅林被隔離，另有隊友被列為密切接觸者，需接受相關限制接觸條件下出賽。

東奧7月23日開幕，荷蘭隊除弗羅林之外再加上先前跆拳道選手歐金克（Reshmie Oogink）及滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs），目前已有3位選手染疫退賽，另划船隊的一名工作人員也傳檢測呈陽性。

荷蘭電訊報今天報導，相關團員上週六搭乘同一班班機抵達東京，不過因為已距離一週，出現更多感染的可能性正逐日降低，但荷蘭代表隊的醫務人員正試圖釐清感染來源並盼不再有成員確診。

荷蘭廣播基金會指出，21歲的弗羅林在男子單人雙槳預賽划出分組第4成績，原希望能在復活賽拚晉級，但因篩檢陽性退賽，他受訪時表示，賽事瞬間被迫結束，對此感到無言。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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