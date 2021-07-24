自由車／英國好手公路賽出車禍 奪冠熱門黯然退賽
曾拿下環法自行車賽冠軍的英國自由車好手湯瑪斯今天公路賽開賽數小時後捲入追撞事故，即使隨後奮力追趕，最後仍宣布退賽，東奧公路賽摘金的希望也化為烏有。
奪冠大熱門湯瑪斯（Geraint Thomas）在翻越道志路（Doshi Road）時和同胞哈特（Tao Geoghegan Hart）雙雙慘跌，同樣遭殃的還有穆爾伯格（GregorMühlberger）。
所有騎士都重新上路，但都浪費了約2分鐘時間。湯瑪斯一度重新拼搏，但在還剩下55公里賽程時，他離開賽道退賽。
湯瑪斯身為環法自由車賽冠軍，5年前曾立志在里約奧運摘金，不幸在終點前發生追撞。此次歷史重演，他只希望能在28日計時賽重振雄風。
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