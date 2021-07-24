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柔道／渡名喜風南闖進決賽 至少將為日本奪銀牌

中央社 / 東京24日綜合外電報導
渡名喜風南。 路透
渡名喜風南。 路透

東京奧運今天進行柔道女子48公斤級賽事，25歲的日本選手渡名喜風南擊敗烏克蘭對手比洛蒂（Daria Bilodid）晉級決賽，確定至少獲得銀牌，是首位確定將在東奧奪牌的日本選手。

日本讀賣新聞報導，這是渡名喜風南首度出賽奧運就晉級決賽，確定至少將摘下東奧銀牌。

渡名喜身高僅148公分，20歲的比洛蒂身高172公分，兩人過去在2018年及2019年世界柔道錦標賽碰頭時，渡名喜都敗北，但這次渡名喜順利在東奧一雪前恥。

渡名喜2017年在世錦賽首度出賽就拿下冠軍，這次東奧被寄予厚望，希望能幫日本隊繼2004年雅典奧運奪金的谷亮子後，時隔17年再度拿下這項賽事的金牌。

另外，柔道男子60公斤級賽事中，日本28歲選手高藤直壽也擊敗對手晉級決賽，跟渡名喜一樣確定至少在東奧拿下銀牌，同時也將是高藤連續兩屆奧運都站上頒獎台。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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