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網球／俄男網名將梅德維夫克服炎熱 東奧挺進第2輪

中央社 / 東京24日綜合外電報導
梅德維夫。 法新社
梅德維夫。 法新社

俄羅斯男網好手梅迪維夫今日克服炎熱天氣，以直落二闖進東京奧運第2輪比賽。

大會第2種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在第2盤救了1個盤末點，最後以6比4、7比6（10比8）力克世界排名第40的哈薩克對手巴布利克（Alexander Bublik），接下來將在32強賽中對上印度的納加爾（SumitNagal）。

賽後梅德維夫表示：「我不會說謊，這是我經歷過最糟的（狀況）之一，但還是要上場比賽。這就是奧運，你要全力爭取金牌，而不是來這裡抱怨天氣炎熱，但這對我跟對手來說都很辛苦…這裡真的熱到無法置信，但你還是要設法克服、贏得比賽。」

在另個賽場，去年法國公開賽封后的波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），只花了1個多小時就以兩盤6比2輕取世界排名第172的巴德爾（Mona Barthel）。

與日本名將大坂直美籤表同區的第6種子斯威雅蒂，接下來將與西班牙的巴多薩（Paula Badosa）或法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）爭奪16強席位。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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