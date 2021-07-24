網球／約克維奇東奧男單旗開得勝 往年度金滿貫邁進

塞爾維亞籍世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在東京奧運男網單打首輪，以兩盤6比2擊敗玻利維亞籍對手德利恩（Hugo Dellien），向奧運金牌與年度「金滿貫」邁進。

34歲的喬科維奇今年接連在澳網、法網與溫網封王，若他接下來再奪得奧運金牌和美網冠軍，將成為史上首位達成年度「金滿貫」（Golden Grand Slam，四大滿貫加奧運均稱霸）成就的男子選手。

德國前球后葛拉芙（Steffi Graf）1988年曾完成年度金滿貫壯舉，是目前網壇唯一一人。

喬帥曾在2008年北京奧運拿下銅牌。接著他將在32強賽迎戰來自德國的史特魯夫（Jan-Lennard Struff）。

商品推薦