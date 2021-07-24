網球／約克維奇東奧男單旗開得勝 往年度金滿貫邁進
塞爾維亞籍世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在東京奧運男網單打首輪，以兩盤6比2擊敗玻利維亞籍對手德利恩（Hugo Dellien），向奧運金牌與年度「金滿貫」邁進。
34歲的喬科維奇今年接連在澳網、法網與溫網封王，若他接下來再奪得奧運金牌和美網冠軍，將成為史上首位達成年度「金滿貫」（Golden Grand Slam，四大滿貫加奧運均稱霸）成就的男子選手。
德國前球后葛拉芙（Steffi Graf）1988年曾完成年度金滿貫壯舉，是目前網壇唯一一人。
喬帥曾在2008年北京奧運拿下銅牌。接著他將在32強賽迎戰來自德國的史特魯夫（Jan-Lennard Struff）。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言