射擊／收藏NIKE鞋引來導演批評 中國網友為小清新楊倩出氣

年僅21歲的中國年輕射擊女將楊情，於今天在東京奧運以破奧運紀錄成績，贏得女子10公尺空氣步槍金牌，不僅是中國代表團第一面金牌也是今年東京奧運的第一金，這樣的表現，使得長像清新可愛的她馬上被中國網友圈粉。

不過，在她奪下金牌不久之後，竟有一名北京電視台導演，在她過去的微博，看到她去年底PO有收藏NIKE鞋的照片，以為是最近的上傳，竟在她的微博留言說，「中國運動員為什麼要收藏NIKE的鞋，不是應該帶頭抵制NIKE嗎？我們品牌鴻星爾克、李寧、安踏不好嗎？」

這名北京導演顯然是針對「新疆棉」事件而來，認為中國運動員不該收藏NIKE的鞋，但是這樣的民族大義反遭多數中國網友打臉，「她給國家贏了首金，你給國家贏了什麼？鍵盤嗎？」超過數百條留言攻擊這位導演。

這名導演遭中國網友被批評過後，馬上撤下留言，並且道歉說，「“非常抱歉，不當言語給大家造成困擾，關於那條評論我沒有看清奧運冠軍楊倩去年發的微博，在此向奧運冠軍楊倩說聲抱歉，評論也已經刪除。自從新疆棉事件之後我本人也從未穿使用任何Nike產品。最後跟網友們說聲抱歉，也預祝中國奧運健兒勇摘金牌，為國爭光！」

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