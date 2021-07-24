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體操／日本體操天王內村航平單槓落馬 傳奇生涯落幕

中央社 / 東京24日綜合外電報導
內村航平。 法新社
內村航平。 法新社

日本「體操天王」內村航平今天未能晉級東京奧運個人項目單槓決賽，傳奇生涯劃下句點。

內村航平在單槓資格賽中途失手落地，僅得到13.866分，無法擠進前8名的決賽行列。

內村航平在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌，當時創下睽違44年來再度有男子選手於全能項目衛冕成功的紀錄。讀賣新聞報導，現年32歲的內村，本屆奧運只參加單槓項目。

內村之前已表示，他將在東奧結束後退役。

內村從2008年北京奧運起已連續出賽4屆奧運，這次是首度未獲任何獎牌就告終。本屆奧運前，他總共在奧運奪下個人及團體7面獎牌，其中包括3面金牌與4面銀牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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