桌球／最年輕參賽者首戰敗北 12歲小將忍不住淚灑球場

12歲的敘利亞桌球選手薩莎（Hend Zaza）是本屆東京奧運最年輕的參賽運動員，他在首場出戰奧地利39歲華裔女將劉佳，以直落4局不幸敗北，賽後他忍不住淚灑球場，對手劉佳也上前給予安慰。

年僅12歲的薩莎來自戰火和恐攻不斷的敘利亞哈馬市，這是他第一次參賽，反觀對手劉佳已是第六度參加奧運，年齡更比薩莎大了兩輪，經驗上稍嫌不足，首戰他就以4:11、9:11、3:11和5:11敗下陣來。

「我希望能夠贏得比賽，也希望能夠打好一點。」賽後薩莎忍不住落淚，他5歲開始接觸桌球，6歲時，他就在2015年敘利亞少年錦標賽奪得亞軍，之後經各項大賽洗禮，他如願站上奧運舞台，還成為開幕式中的敘利亞代表團掌旗官。

桌球是沒有年齡限制的奧運項目，這意味著如果東京奧運去年沒有因疫情延後，薩莎就會以11歲的年齡參賽，「桌球給了我一切，而且教我如何變得堅強，給了我自信。」

儘管他在奧運首秀的結果並不完美，但透過桌球，薩莎開始勇敢逐夢，他想要傳達給世人正能量，「不管任何困難，希望大家都能為夢想而戰，終會達成目標，這是我要傳達的訊息。」

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