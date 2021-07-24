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舉重／5度參加奧運 巴紐掌旗官圖阿史上第1人

中央社 / 東京24日綜合外電報導
巴布亞紐幾內亞掌旗的圖阿。 法新社
巴布亞紐幾內亞掌旗的圖阿。 法新社

在東京奧運開幕式為巴布亞紐幾內亞掌旗的圖阿（Loa Dika Toua）今天締造歷史，成為史上首位5度參加奧運的女子舉重選手。

舉重在2000雪梨奧運首度增設女子組項目，現年37歲的圖阿，21年前成為首位在奧運參加舉重賽事的女子選手，如今她再度取得一項非凡成就，成為5度參加奧運女子舉重賽的史上第1人。

圖阿除了是兩個小孩的媽媽，12次拿下大洋洲冠軍的她更是家鄉的民族英雄。今天她在第1次抓舉成功舉起69公斤後，臉上揚起大大的笑容，並用手比了個愛心。

圖阿以總重量167公斤，在49公斤級B組獲得第4名。她接受法新社訪問時說：「這種感覺簡直太棒了。」

「我的夢想是能參加一次奧運，或許兩次，但我從沒想過，我竟然能參加5次奧運。」

在2013年被診斷出染有結核病，差點喪命後，圖阿曾考慮退出這項運動，但後來順利康復，且於2014年在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）舉行的大英國協運動會（Commonwealth Games）拿下金牌。

這次東京奧運原本會是圖阿參加的第6次奧運，但她為了多花點時間陪伴孩子，並試圖給她的妹妹瑟爾瑪（Thelma）機會參加奧運，因此未參加2016里約奧運。但巴布亞紐幾內亞當年並未派隊參賽，因此未能達成夢想。

下次奧運3年後將在法國巴黎舉行，屆時圖阿已40歲，但她表示，不排斥爭取第6度參加奧運的資格。

巴布亞紐幾內亞掌旗的圖阿(左)。 法新社
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