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划船／東奧首例出賽選手染疫 組委會確認是否傳染他人

中央社 / 東京24日綜合外電報導
荷蘭划船選手出賽後傳染疫。 路透
荷蘭划船選手出賽後傳染疫。 路透

日本放送協會（NHK）今天報導，荷蘭划船選手成首名在東京奧運賽事出賽後確診染疫的運動員，東奧暨帕運組織委員會等正盡速確認是否傳染給其他代表團或選手。

荷蘭皇家划船協會昨天在推特（Twitter）發文表示，荷蘭划船選手弗羅林（Finn Florijn）在日本接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，結果呈陽性反應，將退出比賽。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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