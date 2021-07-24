划船／東奧首例出賽選手染疫 組委會確認是否傳染他人

儘管兩人差了5歲，但泰托姆（Jayson Tatum）和比爾（Bradley Beal）打從以前就有著很好的交情，在今年明星賽上，兩人同時擔任先發，泰托姆還很開心地表示：「大家都知道我們有多親近，我們

2021-07-24 15:06