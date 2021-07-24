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柔道／對手可能是以色列 阿爾及利亞選手退賽：不想弄髒手

聯合新聞網 / 綜合報導
阿爾及利亞柔道選手努林（Fethi Nourine）晉級後可能得碰上以色列選手，不願與他對戰而選擇退賽遭到懲處。 路透社
阿爾及利亞柔道選手努林（Fethi Nourine）晉級後可能得碰上以色列選手，不願與他對戰而選擇退賽遭到懲處。 路透社

東京奧運昨晚終於正式開幕，今天起也將緊鑼密鼓地進行各項賽事，但阿爾及利亞柔道選手努林（Fethi Nourine）突然宣布退賽，理由既不是受傷、也不是感染新冠肺炎，而是因為他晉級後就可能得碰上以色列選手，努林說：「不想弄髒自己的手。」國際柔道總會也因此對他祭出禁賽令。

外媒報導，努林過去曾在非洲錦標賽奪冠，原先被看好是柔道男子73公斤級的奪牌熱門人選，沒想到他在賽前就先宣布退賽。首輪原定努林將對上來自蘇丹的阿卜杜勒拉蘇爾（Mohamed Abdalrasool），若能晉級接下來就得碰上以色列選手布布爾（Tohar Butbul）。

以色列選手布布爾（Tohar Butbul）。 路透社
以色列選手布布爾（Tohar Butbul）。 路透社

努林在接受阿爾及利亞電視台訪問時表示，因為在政治立場上他支持巴勒斯坦，自己絕不可能與猶太國家的選手交手，他說：「我們為了參加奧運做了很多準備，但抽籤結果卻令人感到震驚，當下感覺就像被雷擊中！但我是不會改變心意的，因為支持巴勒斯坦的運動員，不會想弄髒自己的手。」

對於努林退賽的決定，教練也表達支持，他說：「只能說就是不走運，因為對手可能會是以色列人，所以不得不選擇退賽，我們做了最正確決定。」

不過國際柔道總會可不買單，認為努林此舉違反奧運的反歧視理念，他與教練班尼克列夫（Amar Benikhlef）都即刻遭到禁賽懲處。

其實努林不是第一個因為不想和以色列交手而退賽的選手，先前就有許多伊朗選手在柔道場上面對以色列選手時，也選擇退賽。而2019年伊朗柔道冠軍莫拉伊（Saeid Mollaei）曾因要對上以色列選手被政府要求退賽，但莫拉伊當時拒絕，之後他逃離伊朗前往德國尋求庇護，最終入籍蒙古，代表蒙古出征國際賽。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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