划船／颱風尼伯特恐直撲東京 26日划船賽事提前
今年第8號颱風尼伯特今天生成，依日本氣象廳目前預測路徑，有可能登陸日本本州島直撲東京。為避免尼伯特接近可能帶來的強風影響，東京奧運26日划船賽事全數提前到25日舉行。
日本讀賣新聞報導，位於日本南方海面上的熱帶低氣壓今天已發展為今年第8號颱風尼伯特（Nepartak），預估27日左右將接近日本，有登陸可能。根據行進路徑，有可能影響到東奧賽事。
日本氣象廳表示，尼伯特上午9時中心位置正以每小時15公里速度，通過日本南鳥島近海海域朝東北方移動。
尼伯特中心氣壓為998百帕，近中心最大風速每秒18公尺；接下來隨著勢力逐漸增強，行進路徑預料將轉為朝西移動。
根據氣象廳目前公布的路徑預測圖，尼伯特暴風圈可能會在26日起影響日本關東地區，甚至有直撲東京的可能。
受到尼伯特接近可能帶來強風影響，東奧暨帕運委員會今天宣布變更划船項目賽程。目前預測天候不佳的26日將不舉行賽事，當日賽事將全數提前到25日舉行。
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