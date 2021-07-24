游泳／美國泳將安德魯不願打疫苗挨批 引發網路論戰

可望為美國奪牌的游泳好手安德魯（Michael Andrew）在備戰東京奧運期間決定不打COVID-19疫苗，曾在里約奧運奪金的女泳將狄拉多直言批評，繼而引發多名游泳選手之間的論戰。

狄拉多（Maya Dirado）本週在推特（Twitter）上發表的長文引發討論，她在文中提到，她對安德魯不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗就去參加奧運的決定以及他這麼做的理由「感到失望」。

本月稍早，當記者詢問安德魯的狀況時，他透露自己並未接種疫苗。

他說：「我做此決定的其中一個原因是，現在已經是（奧運前的）最後階段了，我不想把不知道會讓身體有何反應的東西打進體內。」

「身為菁英運動員，我們的所作所為都要經過深思熟慮，還要可以理解。對我來說，在訓練週期中，尤其就要比賽了，我不想冒著浪費幾天的風險。有時候接種疫苗就是得休息幾天。」

安德魯還表示，未來他也不打算接種疫苗。

在奧運期間，選手每天都必須接受篩檢，他說：「知道我們把風險盡可能降到最低，這讓我們感到十分安全和受保護。」

東京奧運組織委員會和國際奧林匹克委員會（IOC）並未強制運動員要打疫苗才能參賽。日本也僅略超過20%的人口完整接種疫苗。另外，IOC接獲報告，在日本的所有運動員中，有13人篩檢結果呈陽性反應。

美國奧運暨帕運委員會醫療事務負責人表示，在東京參賽的613名國手中，約100人未接種疫苗。安德魯是美國泳隊中，唯一公開承認自己沒打疫苗的成員。

狄拉多的推文寫道：「安德魯做出的決定，將給他的隊友帶來一些風險，只因他覺得這樣對自己比較好，這讓我感到沮喪。」狄拉多在2016里約奧運贏得4面獎牌，包括兩金，之後退休，目前是美國游泳協會（USASwimming）董事會3名運動員代表之一。

美國頂尖游泳選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）、雷德基（Katie Ledecky）、金恩（Lilly King）和曼紐爾（Simone Manuel）等皆表示已完整接種疫苗。

奧運游泳項目金牌得主厄文（Anthony Ervin）推文告訴狄拉多，安德魯去年12月曾染疫，「因此已有自然免疫力」。安德魯的隊友席爾茲（Tom Shields）也批評了狄拉多的立場。

這些網路論戰令人訝異，因為美國泳將通常會在奧運期間展現出正向團結的一面，同時強調團隊成功更勝於個人成就。

安德魯的隊友卡蘭（Patrick Callan）推文說：「安德魯可以自己決定（打不打疫苗），我能保證，我們這群人中，沒有人會反對他的決定。他仍為這團隊的最大利益盡一切努力。」

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